Zúfalci v Bratislave

Národ a sloboda, dva elementy, ktoré sa spolu s náboženstvom stali dôvodom násilia vo svete ale aj u nás, v rokoch pred II. svetovou vojnou alebo v nedávnej minulosti na Balkáne. A v súčasnosti mimo Európy, v Iraku, Afganistane...

Usmiata, vyžehlená rodinka s dvoma dospievajúcimi dcérami, oblečené tričká s nápisom "Národ prebuď sa" na ceste z Hlavnej stanice na námestie, plní očakávania, si vzrušene vymieňajú zážitky z cesty.

Motorkári zo Žiliny, s rachotom drzo zaparkovali svoje motorky na chodníku, ukladali si prilby do vakov a pripravovali sa začleniť do davu. Jedného som sa spýtal, či mu to stojí za tú cestu, odpovedal, "Keď je to treba, tak áno". Popoludní potom veľká skupina silných motoriek odrachotila smerom na Záhorie.

Staršia, drobná pani, zahalená do zástavy, prechádzala sa po okraji davu, zhromaždenému pred Prezidentským palácom, v ruke telefón na ktorý si natáčala policajtov, v tvári zlosť a odhodlanie.

Čudne vyzerajúci muži v strednom veku, zanedbaného vzhľadu s veľkými koženými klobúkmi na hlavách prechádzali rozptýlení v dave, zdalo sa, že ich pozornosti nič neujde.

Ďaleko odtiaľ, popoludní, policajti zatarasili Štefánikovu ulicu smerom k Prezidentskému palácu. Mladá žena zastavila svoje auto pri hliadke a prosila ich, že musí ísť pre dieťa do školy na Hlbokej. "Ulica je zatvorená, musíte počkať", znela odpoveď strážnika. Nedávalo to zmysel.

Dav, bojujúci za národ a slobodu, hlásajúci pochybné heslá o rovnosti a slobode, mi pripadal skôr ako zážitkový zájazd družstevníkov v meste, až kým som nevidel videá a fotky pouličného výtržníctva namiereného proti náhodným okoloidúcim a ten istý dav, nezmyselne blokujúci dopravu násilne ukoristeným mestským autobusom.

Ak ma niekto neznámy opľuje na ulici, je to pouličná výtržnosť, ktorú vyriešim sám napomenutím. Ak to isté urobí člen organizovaného davu, vtedy potrebujem ochranu, pretože sám sa ochrániť nedokážem, ba dokonca mi to zakazuje zákon. Je čudné a zároveň smiešne, že výtržníci z davu budú "oznámení miestnemu úradu". Ich miestny starosta ich možno exemplárne potrestá.

Čo urobili policajti? Desiatky policajných áut ochraňovali štátne inštitúcie, aby rozptýlili nenávisť davu do priestoru priľahlých ulíc. A tak sa stalo, že pred Úradom vlády, na hornej strane parku, bolo pusto, na druhej, dolnej strane parku boli napádaní a opľúvaní náhodní šoféri a po policajtoch ani stopy.

Podľa toho, čo som videl, štátna polícia ochraňuje štátne inštitúcie. Ak sa niečo stane občanovi, je to len vedľajšia strata. Dnes ráno sa situácia opakuje, taktika policajtov sa nezmenila.

Dav protestantov v Bratislave je, oproti protestom v európskych metropolách, mierumilovný, dokonca až nudný. Nezapaľujú sa autá, nerabujú sa obchody. Zatiaľ. Dav sleduje, dav testuje. Ak im prejdú drobné prehrešky voči občianskemu spolužitiu, bude hranicu svojich prejavov posúvať. Kam až, to môžeme v týchto spomínaných európskych metropolách vidieť už teraz.

Protestujúci dav je "Päsťou spravodlivosti", pevnou rukou, chrániacou slobodu hrdého národa pred zlovôľou mocných. Je vyznavačom vlády pevnej ruky v mene slobody nezodpovedných. Proti nim by sa mala postaviť rovnako pevná ruka, chrániaca zodpovedných a nenásilných. Zatiaľ vidím len roztvorenú dlaň, usmerňujúcu premávku: "Táto ulica je zatvorená, vyberte si inú, prosím".

Akú slobodu má protestujúci dav na mysli? Spolu s Borisom Kollárom, Ficom, Pellegrinim a Kotlebom sa im zdá, že budú menejcennou kategóriou občanov v spoločnosti? Nebudú menejcennou. Už sú kategóriou bláznov, ktorým treba pomôcť liečbou ich malých, ustráchaných a nahnevaných duší. A možno budú pacientmi s trvalými následkami poškodenia pľúc a mozgu. Ak vôbec prežijú DELTU a možno neskôr sa vďaka nim prepracujeme aj k variante EPSILON.

Naposledy, keď bola použitá hrubá sila polície proti protestujúcim, bolo to v Prahe v roku 1989 a to vybičovalo vášne ľudí až do revolúcie. To ale neboli protesty proti vakcinácii, vtedy išlo o viac. Bojí sa snáď pán Mikulec alebo pán Kovařík revolúcie antivaxerov?

Nechcem byť vedľajšou stratou ani ja a ani nikto z nás, slušných obyvateľov hlavného mesta.

ráno, 29.7.2021 pred Prezidentským palácom (Vladimír Zervan)

ráno, 29.7.2021 pred Prezidetským palácom. Motorkári (Vladimír Zervan)

ráno, 29.7.2021 pred Prezidentským palácom, motorkári sa zbiehajú (Vladimír Zervan)