Vedľajšie účinky očkovania sú prekvapivé

Každé liečivo má okrem liečivých aj vedľajšie účinky. A práve vedľajšie účinky očkovania proti kovidu, popisované významnými svetovými denníkmi, sú nadmieru zaujímavé.

Americkí vedci zistili, že po očkovaní majú ľudia vyššiu kvalitu intímnych kontaktov. Je dokázané, že má podobný vplyv na mužskú potenciu ako napríklad španielske mušky alebo prach z klov nosorožca afrického. Okrem toho zvyšuje sexuálny apetít a tým aj kvalitu partnerského života. Podľa výskumov čínskych vedcov sa u zaočkovanej populácie zaznamenalo mierne zvýšenie pôrodnosti. Britskí vedci sa zas orientovali na výskum vplyvu očkovania na kariérny rast zamestnancov, kde zaznamenali výrazný pozitívny vplyv. Odôvodňujú to tým, že očkovaní zamestnanci sú zbavení podvedomého strachu z nákazy a dokážu si plánovať svoj život na dlhšie obdobie dopredu a s vyššou mierou optimizmu.

Takýmto správam sa dnes hovorí hoax, pred pár desiatkami rokov sa nazývali novinárskymi kačicami. Drobné zaujímavosti zo sveta, ktoré sa o pravdu príliš nestarali, dovolili nadľahčiť ťarchu novinárskych správ všedného dňa. Preto sa aj uverejňovali v nedeľných vydaniach významných denníkov. Vždy som sa na ne tešil. Dnešné hoaxy sú však plné nenávisti a jedu. Asi to vyplýva z globalizácie ľudského vedomia prostredníctvom sociálnych sietí a rozširovaním intelektuálneho spektra ich autorov.

Včera sme s manželkou absolvovali druhú dávku očkovania. No americkí vedci sa v našom prípade hlboko mýlili. Pretože hneď ráno, namiesto raňajok po príjemnej noci, mi manželka vynadala, že som si večer neodložil veci do skrine. Ale aj napriek tomu sa v našej domácnosti atmosféra o čosi zlepšila. Dostali sme totiž dvojjazyčný certifikát o očkovaní aj s "QR kódom" (nech je to čokoľvek) a manželka si už plánuje cestu na nákupy do Rakúska. Jediný, kto sa z očkovania nemá dôvod tešiť je moja peňaženka. Mala by absolvovať rýchlovýkrmnú kúru, kým sa aj pre nás neotvoria hranice. Ako hus pred husacími hodmi. A tak štartujeml všetky svoje kontakty, aby mi dohodili nejaký ten "kšeftík" - nejaký ten článoček, nejakú tú recenzijku...

Jar je v plnom prúde, šatníky sa prevetrávajú a letné oblečenie naberá na dôležitosti. Očkovanie nám otvorilo svet, no sklamanie, pri skúšaní si letných modelov po dlhom kovidovom zaháľaní, je takmer nevyhnutné. Aj tejto téme sa venovali americkí vedci, ktorí dokázali, že prírodné vlákno, z ktorého sa vyrába letné oblečenie, stráca počas zimného uskladnenia vlhkosť a prirodzene zmenšuje svoj objem, čo priamo zapríčiňuje zmenšenie veľkosti odevu niekedy aj o dve čísla. Tento úkaz sa objavuje hlavne v oblasti pásu a stehien. Hoci nie je zatiaľ dostatočne vedecky zdôvodnené, prečo práve tam, americkí vedci zahájili aj v tomto smere seriózny výskum. Preto, pri výmene šatníka za letný, sa odporúča nepanikáriť, ale skúsiť niektorú z osvedčených metód aviváže šatstva, prípadne počkať si na výsledky spomínaného výskumu.

Moja manželka ignoruje aj tento výskum a aj preto sa ponáhľala na očkovanie medzi prvými, aby si mohla osobne a čo najskôr vyskúšať letné novinky rakúskej a maďskej módy.

A lakomá časť mojej osobnosti bude plakať za kovidovou železnou oponou, ktorá nás ostatné desiatky mesiacov delila od zvyšku sveta a jeho lákadiel.