Na rade je OĽANO

Dokonca ani jednoduchý obchodný prípad nákupu očkovacej látky nevie dotiahnuť dokonca. Jednoducho zabudne zaplatiť.

Igor Matovič má jedinečnú schopnosť stiahnuť na seba pozornosť. Táto schopnosť je jediná, ktorá mu pomohla dostať sa v rebríčku kariéry na tú najvyššiu priečku. Na priečku, na ktorej jeho schopnosti už nestačia. A momentálne sledujeme jeho voľný pád.

Počas jedného roka vládnutia dokázal proti sebe poštvať svojich spojencov, čo viedlo k tomu, že jeho koaliční partneri spoznali svoju neschopnosť ovládnuť tento nespútaný politický živel.

Na jednej z posledných tlačoviek dokonca dokázal ponížiť aj svojho premiéra a ministra zdravotníctva v záujme prezentácie vlastných úspechov boja s pandémiou. Po tejto udalosti začínajú mať politickí pozorovatelia, ale aj obyčajní laici, pánov Hegera a Lengvarského za panákov bez dôstojnosti.

Keďže už všetky pokusy o utlmenie toxicity Igora Matoviča boli vyčerpané a intenzita jeho deštrukčnej energie nepoľavuje, hrozí, že koaličný hrniec nedovarenej polievky, ktorá len začína rozvoniavať, vykypí.

Z histórie posledných mesiacov je každému jasné, že vnímanie reality Igorom Matovičom je o poznanie iné, ako túto realitu vníma zvyšok sveta. Preto sa z jeho strany nedá čakať žiadna revolučná zmena vlastného charakteru.

Jeden opravný termín v podobe vládnej krízy si táto koalícia už vyčerpala a ďalšiu možnosť na jej záchranu už nebude mať. V prípade ďalšej záškodníckej činnosti Igora Matoviča sa postaví pred krízu, z ktorej jediná cesta bude cez predčasné voľby. Iba ak by OĽANO samotné, ktoré doteraz nekriticky držalo stranu svojmu predsedovi, upratalo svojho lídra do neškodného prostredia parlamentu. Po pokazenom obchode so SPUTNIKOM V a po škandálnom priznaní, že ich líder ani nečíta zmluvu, klame o nej a nedokáže zabezpečiť ani takú základnú vec ako je včasná úhrada pohľadávky dodávateľovi, mohli by mať dôvod na zvolanie mimoriadneho predsedníctva a rozhodnúť.

Mali by si uvedomiť, že predčasné voľby budú pre podstatnú časť poslancov OĽANO znamenať koniec ich politických ambícií v parlamente.

Držím im palce aby k tomu dostali odvahu.