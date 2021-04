Pomôžem vám, aj keby som vás mal zabiť!

Igor Matovič je politický úkaz, ktorý sa doteraz prejavoval na lokálnej úrovni predovšetkým v budove parlamentu.

Občas pobavil aj verejnosť, občas rozdúchal vášne proti zneužívajúcim mocným, čo ho napokon, v čase vlády úkazu TRUMP, vynieslo do vlády.

Teraz pôsobí v prostredí, pre ktoré slovo "lokálne" nie je možné použiť. Dokonca ani v medziach štátnych hraníc. Je to do seba zahľadený občan s diagnózou "politik", pre ktorého "tímová práca" znamená: "Ja poviem a vy urobíte, inak si ma neprajte". Svojou neverbálnou komunikáciou nám oznamuje, že on je vládca a my sme jeho podriadení. Jeho služba spoločnosti je výstižne charakterizovaná vetou z nadpisu tohto textu. Konflikty, ktoré vyvolá, tutlajú jeho spojenci a obdivovatelia veľmi trápnymi výhovorkami. Svoje ospravedlnenie, vyrieknuté pri svojej demisii, nikdy nemyslel vážne. Slúžilo len na utlmenie vládno-krízových vášní. Aj vtedy potreboval celý deň rozmýšľať, kým mu napadlo, že by ospravedlnenie mohlo byť dobrý marketingový ťah. Lebo pár dní nato zase všetkých odmietačov štátnych medicínskych pokusov na vlastnom národe, nazval idiotmi. Takže tá úprimnosť ospravedlnenia bola "šarmantne" popretá.

Za účelom pomoci svojmu národu, prinajmenšom vraj 500 000 antivaxerom, asi tak záhadným občanom ako boli na Ukrajine záhadní Muži v zelenom, neváhal sa spojiť s politickými jedincami, prisvojujúcimi si majetok vlastných národov, proti ktorým doma vraj bojuje. Pripúšťam, je pravda, že definícia slova korupcia (poskytnutie/prijatie prospechu za účelom získania/poskytnutia výhody) nie je totožná s procesom obohacovania sa zneužívajúc politickú a hospodársku moc. Veď Matovič vyzýva bojovať iba proti korupcii, takže v jeho veľkej hlave asi dáva zmysel obdivovať Putina alebo Orbána. Jemu predsa záleží na každom obyčajnom človeku.

Kto verí, že existuje nejakých 500 000 ľudí, ktorí sú ochotní zaočkovať sa výlučne SPUTNIKOM V zo skladov na východe Slovenska, nech sa prihlási u "súdruha Žinčicu". Ja si myslím, že je to zavádzanie na aké sme si už u Obyčajných ľudí pomaly zvykli. Určite tu nespochybňujem prieskum agentúry AKO, ale určite spochybňujem jeho interpretáciu. Je zlá, zavádzajúca, manipulatívna a s pravdou nemá nič spoločné. A čo je najhoršie, ako mantru ju dookola opakuje aj nový, nesamostatný premiér Heger. Tu sa hovorí, že „Dáta naznačujú, že jej použitie by na Slovensku mohlo zvýšiť podiel ľudí ochotných dať sa zaočkovať,“ ale nikde nie je tvrdenie, že 10% ľudí (500 tis. z 5 mil.) sa chce zaočkovať výlučne SPUTNIKOM V, hoci aj neschváleným. Správa obsahuje len tvrdenie, že "10% ľudí je za použitie vakcíny aj neregistrovanej". Rozdiely medzi "chcem iba" a "pripúšťam aj" sa do OĽaNO ešte nedostali.

Názov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti má ďaleko od skupiny ľudí, ktorých reprezentuje. O obyčajnosti týchto ľudí sa môžme baviť iba v kontexte neschopnosti vládnuť a organizovať, ktoré sú na úrovni neskúsených karieristov, ktorí sa dostali na riadiacu pozíciu o priečku vyššie, ako pokrývajú ich schopnosti (pozri "Parkinsonov zákon čiže honba za kariérou"). Nezávislé osobnosti sú asi tak nezávislé, ako sa dokážu nezávisle plaziť pod bičom populistického diktátora a znásilňovať svoje vrodené vlastnosti, len aby neprekážali alebo neúprimne podporili svojho vodcu. Týmto pozdravujem aj osobnosti, ktoré som si doteraz vážil. Je fakt, že niektorí „Obyčajní extrémisti“ z OĽaNO svoju nezávislosť demonštrujú hlasovaním s fašistami a pokrytecky pritom tvrdia, že nie so všetkým, čo odhlasovali, súhlasia. Je vraj administratívne jednoduchšie hlasovať s fašistami ako presviedčať vlastných poslancov aby prišli so svojim vlastným návrhom zákona. Kto môže tvrdiť takú nehoráznu tuposť! (pozri 27. minútu)

Podobne sa dá hovoriť aj o názve Sloboda a Solidarita, kde slovo solidarita bola zvýraznená pri rozpade Radičovej vlády, alebo pri podpore Eurovalu či Imigračnej politiky EÚ. Alebo Sme rodina, vedená človekom, ktorý si rodinu predstavuje veľmi svojsky a vôbec nie podľa šablóny tradičnej rodiny vyznávanej svojimi konzervatívnymi a hlboko veriacimi členmi. Koľko pokrytectva musí byť v tých ľuďoch, keď sa pod takým názvom spoja. Ale toto je jemne mimo témy, len mi to nedalo nespomenúť, aby som trocha vyvážil kritiku.

Ak by som si kúpil vec, ktorá vyzerá pochybne, je zabalená pochybne a jej názov sa objavuje na iných pochybných veciach a vôbec nemá označenie výrobcu ani návod na použitie či zloženie obsahu, ako sa to na tovaroch vyžaduje, snažil by som sa ju vrátiť obchodníkovi, ktorý mi ju predal. Ak by mi obchodník povedal, že "ak sa mi nepáči, tak nech to vrátim" určite by som to bez rozmyslu urobil. Ešte by mi od radosti poskočilo srdce, že nemusím prísť domov a nechať sa vystaviť posmechu svojej manželky, ktorú si inak vážim. Náš vodca, ministrošéf, superpremiér takto príde domov a manželku nazve idiotkou pri jej prvom prejave pochybností, samozrejme obrazne. Nechcem sa jej dotknúť tak, ako on sa dotýka obyčajných a poctivých občanov, keď ich nazýva idiotmi.

O čo by sme prišli, keby sme SPUTNIK V vrátili obchodníkovi? O nič, lebo po certifikácii by sme si ho mohli nakúpiť, ale už so zárukou kvality. A ak nie ten, tak iný, konkurenčný, ale so zárukou kvality. Bez SPUTNIKA V nie sme vo väčšej časovej tiesni ako s ním. Spolieha sa Matovič hádam na to, že Orbánovo certifikované laboratórium podľahne politickému tlaku svojho vodcu? Naozaj si niekto myslí, že ide iba o odborný problém testovania vzoriek? Naše laboratóriá očakávajú zo strany maďarských laboratórií potvrdenie svojich vlastných zistení. Ale čo sa stane, ak výsledky nebudú navzájom v súlade? Budeme ignorovať vlastné zistenia a napicháme do svojich ľudí vakcínu pochybnej kvality, miesta výroby a obsahu? Bude politický tlak silnejší ako rozum? V praxi, ak sa povie "politické rozhodnutie", myslí sa tým rozhodnutie ohýbajúce odborný názor. A očkovanie SPUTNIKOM V si ešte vyžaduje aj ohnutie zákona o zdravotnej starostlivosti tak, aby očkujúci lekár nemusel niesť zodpovednosť za aplikáciu neschválenej vakcíny. Kto bude potom zodpovedný za nepriaznivé účinky aj akýchkoľvek iných neschválených liekov? Myslím, že všetci občania Slovenska, v Matovičovom ponímaní idioti. Zákon má všeobecnú platnosť. Takto sa právo nerobí, hoci tejto koalícii nie je cudzie robiť zákony na mieru konkrétneho prípadu (lex Lipšic, pokuta nemocnici za predbiehanie v očkovaní...).

Zaoberať sa Igorom Matovičom je škodlivé. Nič tým nevyriešim, iba si pokazím vkus. V jednej miestnosti s takýmto charakterom by som asi dlho nevydržal. Ale neviem sa tomu vyhnúť, lebo tento prízrak na mňa vyciera svoje ostré, pokazené a smradľavé zuby z každej obrazovky, okrem obrazovky mojej navigácie. Jeho nevkusný slovník, nevychované vyjadrovanie sa je presne to, čo očakávam, že stretnem, keď sa ocitnem v nevhodnej spoločnosti. Preto tam nechodím. Neverím, že takto sa správa obyčajný človek, ktorého chce Matovič reprezentovať. Obyčajní ľudia sú tí, ktorých denne stretávam a nie sú to neokrôchanci, zakomplexovaní sebci alebo bezohľadní karieristi. Iste, nájdu sa aj takí, ale nie je to podstatná časť ľudí. Preto mám rád svoje mesto a preto sa teším, keď zasvieti slnko a ja sa s obyčajnými ľuďmi stretnem a môžem ich pozdraviť a prehodiť pár slov o deťoch alebo o počasí. Neočakávam, že mi niekto vynadá do idiotov, keď mu náhodou skrížim cestu. Skôr sa mi stáva, že sa taký človek na mňa usmeje a dá mi prednosť.

Aj preto sa mi páčila tohoročná Veľká Noc. Sviatky bez IM.

Je naozaj nevyhnutné, aby sa tento nepríjemný politický úkaz vytratil z nášho spoločenského života predčasnými voľbami? Nemôžu ho posadiť do poslaneckého kresla, ako to pred troma rokmi urobila nenávidená strana jeho predchodcu? Keď sa rozum neprejavil vo voľbách, nemohol by sa prejaviť aspoň teraz? Veľké ciele sa dajú zmariť aj malými chybami.