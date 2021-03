Sputnik na obežnej dráhe okolo Matovičovho ega

Prečo Putin posiela státisíce vakcín do krajín EÚ, keď doma nemá čím očkovať je jasné. Ruský človek je odolný a disciplinovaný a poslušne bude trpieť v mene vyššieho dobra, veľkej Rusi, ktorá si zvýši svoj politický vplyv v EÚ.

Nielen v Maďarsku a na Slovensku, ale podľa najnovších správ sa k nám pridá aj Česká republika. Poľsko ruskú vakcínu odmietlo. Mimo EÚ, v Srbsku sa bude dokonca vakcína vyrábať. Tomu sa hovorí slovanská vzájomnosť. Nič proti tomu, ak prebehne riadna registrácia liekovou agentúrou.



V tichosti a pod rúškom noci, ako podvodník, ktorý sa bojí konfrontácie, bez štipky citu pre demokraciu a názor ľudí, Matovič doviezol neregistrované vakcíny na očkovanie proti kovidu. Keď mu nevyšla manipulácia s hlasovaním vlády, urobil to po svojom a tajne, pri čom mu submisívny minister zdravotníctva samozrejme sekunduje.

K získaniu vakcíny z Ruska sa hlási aj najslávnejší kapitán a národovec Danko. Tak sa Matovič spojil so svojim mentálnym bratom v záujme zdravia ľudu. Ale naozaj zdravia? Podľa riaditeľky Štátneho ústavu na kontrolu liečiv o bezpečnosti vakcíny SPUTNIK V nič nevieme. Ak je to pravda, tak tá "záchrana zdravia" stojí iba na náhode alebo v zahmlených sférach Ducha svätého. So serióznym zdravotníctvom to nemá nič spoločné, skôr s hazardnými hrami. Ako sme boli občas svedkami, neregistrované lieky sa dovážali na Slovensko v prípadoch, keď si to pacient vyžiadal a na odporúčanie autority, ktorá pripustila, že uvedený liek môže zachrániť život. Ale určite nie v státisícových množstvách.

Nákup SPUTNIKU V pripustili aj lekárske autority a ich stanoviská minister zdravotníctva pripojil k neprijatému uzneseniu vlády z 18.2.2021 k schváleniu nákupu vakcíny SPUTNIK V, ale odporúčali nákup, nie použitie. Použitie pripustili až po registrácii Európskou liekovou agentúrou, čo sa doteraz ani zďaleka nestalo. Nechce sa mi veriť, že Matovič doviezol vakcínu bez toho, aby ju chcel aj použiť.

Odôvodnenie, že vakcínu použijú iba ak s tým bude očkovaná osoba súhlasiť znie síce dobre, ale takýto postup predpokladá, že súhlas dajú iba ľudia z nevedomosti, alebo v zúfalom strachu o svoj život, alebo zmanipulovaní dobrovoľníci. Obávam sa, že tak, ako sa to za čias socializmu pod nadvládou Ruska bežne robievalo, očkovaní touto experimentálnou vakcínou budú dobrovoľne-povinne vojaci alebo policajti, ak sa im sľúbi nejaká tá služobná výhoda. Alebo sociálne slabá a menej vzdelaná časť obyvateľstva. Tak, ako sme sa nedávno dobrovoľne-povinne testovali na republikovej úrovni všetci. Lebo bežný, slobodný a rozumný človek si nezoberie neregistrovaný liek, ak ho netlačí núdza. Na testovanie liekov sa obvykle hlásia dobrovoľníci za nemalú finančnú odmenu. A v tomto je morálny problém celého SPUTNIKA V. Ľudí, ktorých sa dá jednoducho zmanipulovať a použiť na politickú propagandu, zaočkujú potenciálne nebezpečnou vakcínou. Normálny štát slabších chráni, nezneužíva ich.

Politici hovoria, že vakcína nepozná geopolitické boje, ale pozná. Inak by Putin očkoval svojich ľudí prednostne tak, ako to robia iné krajiny, v ktorých sa vakcína vyrába, napríklad Veľká Británia a USA. Putin nerobí nič bezdôvodne. Pritom SPUTNIK V dovážame v čase, keď sa dodávky už registrovaných vakcín začínajú posúvať dopredu a navyše, EÚ začala proces registrácie ďalšej novej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson.

Igor Matovič si založil Obyčajných ľudí, politické hnutie bez členov preto, aby svoje politické kroky nemusel s nikým diskutovať a rovnako sa správa aj ako predseda vlády. Mentálne má k demokratovi asi tak ďaleko ako Putin alebo Orbán. Ale to už je chronicky známa vec. Diskutovať o nej je len strata času. Na celej sputnikovskej kauze je tragické to, že určitú skupinu ľudí niekto zmanipuluje a urobí z nich pokusné krysy v mene neúprimnej "záchrany životov" len pre svoje úbohé politické ambície.