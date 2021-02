Sú Matovičovi odborníci nezávislí alebo servilní?

Pre odpoveď na túto otázku sa dá pozrieť na neprijaté uznesenie vlády, ktorým Matovič prezentoval svoju snahu o nákup očkovacej látky SPUTNIK V a opieral sa pritom o stanoviská odborníkov.

Uznesenie sa týkalo nákupu neregistrovanej vakcíny na predzásobenie a v prípade, že bude v budúcnosti schválená, ju použiť. Uznesenie nebolo prijaté vďaka vetu najmenšej koaličnej strany.

Plné znenie návrhu uznesenia, ako aj stanovísk odborníkov, ktoré na vládu predložil minister zdravotníctva, nájdete na rokovania.gov.sk. Návrh uznesenia má spolu päť príloh - stanovísk odborných autorít. Prejdime si ich aspoň z rýchlika:

Stanovisko Konzília odborníkov k zabezpečeniu vakcín, záverečné stanovisko k vakcíne SPUTNIK V: "Z dostupných údajov vyplýva, že vakcína je vysoko účinná a má priaznivý bezpečnostný profil. V súčasnosti prebiehajú intenzívne jednania o centrálnej európskej registrácii medzi výrobcom a Európskou liekovou agentúrou."

Podpísaní prof. Pavol Jarčuška, infektológ, prof. Henrieta Hudečková, epidemiológ a iní

Stanovisko Pracovnej skupiny pre vakcináciu proti COVID 19 Pandemickej komisie Vlády SR, záverečné stanovisko k vakcíne SPUTNIK V: "Z dostupných údajov vyplýva, že vakcína je vysoko účinná a má priaznivý bezpečnostný profil. V súčasnosti prebiehajú intenzívne jednania o centrálnej európskej registrácii medzi výrobcom a Európskou liekovou agentúrou."

Podpísaní prof. Pavol Jarčuška, infektológ, prof. Henrieta Hudečková, epidemiológ, profesor Miloš Jeseňák, prezitent SSAKI a iní.

Ak sa čitateľovi zdá, že text aj mená sa opakujú, podobnosť nie je náhodná.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pripraviť nákup neregistrovanej vakcíny SPUTNIK V a: "V prípade, že by medzitým EMA zaregistrovala vakcínu SPUTNIK V, mohla by byť táto vakcína bez zbytočného odkladu zaradená do očkovacej stratégie a použitá na očkovanie populácie SR."

Podpísaný doktor Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Toto stanovisko je pravdepodobne písané podľa objednávky predsedu vlády ale s dôvetkom, že použitie je možné až po registrácii EMA. Vlk je sýty a koza celá.

Stanovisko Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie potvrdilo možnosť použiť SPUTNIK V iba za podmienky splnenia legislatívnych a formálnych podmienok jej použitia a registrácie, pričom je potrebné zvážiť dostupnosť aj iných vakcín.

Podpísaný profesor Miloš Jeseňák. Toto stanovisko vyzerá byť komplexné a odborne správne, ale tento profesor sa podpísal aj pod stanovisko pracovnej skupiny pre vakcináciu, ktoré neviaže nákup SPUTNIK V na registráciu a ktoré tvrdí, že vakcína je účinná a bezpečná.

V rovnakej prílohe je aj prosba profesora Pavla Jarčušku a profesora Ivana Schrétera, hlavného odborníka pre infektológiu a tropickú medicínu na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorý prosí svojho nadriadeného ministra o zabezpečenie nákupu SPUTNIK V, pričom nespomína iné neregistrované vakcíny, napr. Johnson & Johnson, ktorú napríklad spomína profesor Jeseňák.

Z podobnej kuchyne Ministerstva zdravotníctva SR je aj stanovisko profesorky Henriety Hudečkovej, hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu, ktorá v liste ministrovi zdravotníctva odporúča použitie vakcíny SPUTNIK V za predpokladu kladného stanoviska Štátneho ústavu kontroly liečiv (ŠÚKL).

Jej tvrdenie, že: "Na základe publikovaných údajov považujem Sputnik V za vhodnú možnú vakcínu, ktorá by mohla byť používaná vo vakcinačnej stratégii na Slovensku." je pritom v priamom rozpore so stanoviskom doktorky Zuzany Baťovej, riaditeľky spomínaného ŠÚKL, ktoré vyjadrila v rozhovore s Denníkom N.

Pani riaditeľka, v rozpore s predchádzajúcimi stanoviskami tvrdí, že o vakcíne SPUTNIK V nemáme žiadne informácie, že EMA nepotvrdila prijatie žiadosti výrobcu o registráciu tejto vakcíny, že neexistuje žiadna seriózna dokumentácia k tejto vakcíne a čo je najdôležitejšie, "je jasne zadefinované, čo musí ísť centralizovanou registráciou cez Európsku liekovú agentúru (EMA). Sú to lieky na nové vírusové ochorenia, čo covid-19 je, a lieky vyrobené biotechnologickým postupom.", z čoho vyplýva, že ŠÚKL nemôže registrovať vakcínu na národnej úrovni.

Pritom upresňuje, že ŠÚKL nedáva stanovisko k účinnosti ale iba k bezpečnosti lieku. Je zarážajúce, že špičkoví odborníci tieto úlohy štátnej autority (ŠÚKL) ignorujú a očakávajú jej stanovisko bez stanoviska EMA ako aj jej stanovisko k účinnosti vakcíny. Pani riaditeľka ŠÚKL na záver dodáva, že okrem SPUTNIK V sú vyvíjané a zatiaľ neregistrované desiatky vakcín.

Prečo Matovič z týchto desiatok zatiaľ neregistrovaných vakcín vybral práve iba SPUTNIK V a to až po stretnutí s Viktorom Orbánom na summite premiérov krajín V4 a prečo sa experti a odborníci vyjadrujú iba k vakcíne SPUTNIK V ako o "vysoko účinnej vakcíne, ktorá má priaznivý bezpečnostný profil", pričom toto stanovisko nie je opreté o žiadne vedecké dôkazy, to si dá dohromady čitateľ sám. Autorovi blogu sa tieto stanoviská odborníkov javia ako čisto politické, ktoré s vedou nemajú veľa spoločné. A to nie je dobrá správa.

Zo spomínaných päť odborných stanovísk, ktoré sú prílohou návrhu uznesenia sú najmenej tri pod vedením alebo za účasti minimálne dvoch rovnakých mien, stanoviská dvoch inštitúcií majú takmer totožné personálne zloženie a dokonca aj podobný text. Tento prienik mien medzi inštitúciami umožňuje manipulovať názorom viacerých inštitúcií cez malý počet osôb. Pričom tých rovnakých mien sa vo viacerých inštitúciách objavuje viac. Otázka je, prečo bolo potrebné umelo zvyšovať počet stanovísk, ak ide vlastne o stanoviská úzkeho okruhu odborníkov, združených v jednom či dvoch poradných orgánoch vlády. Pričom stanoviská sú v nesúlade s poznatkami, ktoré doteraz máme o vakcíne SPUTNIK V.

Prečo je táto téma stále aktuálna:

Stále častejšie sa hovorí o potrebe zveriť riadenie boja proti pandémii odborníkom, dať odborníkom väčšie právomoci a v politických rozhodnutiach viac rešpektovať ich názor. Áno, všeobecne sa s tým súhlasiť dá. Ide o to, či sú súčasní predstavitelia odbornej obce dostatočne autonómni a kompetentní na to, aby neboli z pozadia politicky manipulovateľní. Nie všetko, čo dobre vyzerá aj dobré je. Množstvo titulov pred menom aj za menom nedáva záruku morálnej zrelosti. Vydávanie odborného stanoviska na základe nepodložených faktov je totiž morálne na úrovni prania špinavých peňazí vo finančnej oblasti. Obozretnosť je na mieste. Aj po skúsenostiach s minuloročnými voľbami, ktoré nedopadli presne podľa predstáv voličov.

Vytiahnuť na svetlo sveta nejaké svoje zbožné želanie a nájsť odborné autority, ktoré ho nekriticky potvrdia je nebezpečnou manipulatívnou technikou, ktorú Igor Matovič použil nie prvýkrát na ovplyvnenie verejnej mienky.