Čo máta voličom Matoviča v hlave

Ak môže podľa Matoviča poslankyňa Cigániková cigániť, lebo to má v mene, potom podľa mňa môže Matovičovi mátať, lebo tiež to má v mene. Dnes ma však trápi to, čo máta v hlave jeho voličom.

Po ostatnom sčítaní preferencií som sa musel hlboko zamyslieť, čo sa mi často nestáva. Je pravda, že voliči OĽANO z volieb masívne prechádzajú k Hlasu?!

Právo voliť nemá každý občan SR. Má ho iba občan, ktorý je natoľko vyspelý, že vie domyslieť dôsledky svojich činov. Volebný zákon považuje za takýchto ľudí tých, čo dosiahli vek 18 rokov. Je však všeobecne známe, že vek nikomu nedáva patent na rozum.

Vie mi niekto vysvetliť, že po zverejnení jediného videa sa volič Smeru rozhodne voliť OĽANO, ktorej líder vyhlásil hon na zločincov Smeru? Ak je to náhodou vysvetliteľné, potom si neviem vysvetliť, prečo ten istý volič prechádza do tábora nového Smeru, keď sa ten sľúbený hon na zločincov Smeru začal. Čo sa, pre boha, v hlavách týchto voličov deje.

Pretože nie som politológ ani psychológ a ani sociológ, chcel by som počuť názor aspoň jedného z týchto odborníkov na takéto správanie. Mne zatiaľ vychádza, že sú to ľudia bez názoru a aj bez schopnosti domyslieť dôsledky svojich činov. Lebo ak po voľbách vyjadrujú sympatie s tými, ktorých pred voľbami chceli zavrieť do basy, tak je v tom niečo nevysvetliteľné alebo vysvetliteľné iba nelichotivo.

Iný dôvod mi prichádza na myseľ keď sa obliekam von venčiť psa. Je to rúško. Ak je košeľa bližšia ako kabát, potom aj nepohodlné a povinné rúško je dôležitejšie ako nejaký podplatený sudca či nepoctivý veľkopodnikateľ. Potom mi však nie je jasné, akú hodnotovú štruktúru majú takíto voliči. A či vinníkom za rúška je zodpovedná vláda, hoci ich prikázala.

Treťou možnosťou je, a to je asi najpravdepodobnejšia možnosť, že veľká skupina voličov je obeťou mediálneho manipulovania. Najskôr sa nechali namotať na pár videí, v ktorých Matovič táral bludy o "majetku Slovenskej republiky" pred Počiatkovou vilou a teraz zrazu "prišli na to", že Matovič je neschopný riadiť čokoľvek, nieto ešte aj krajinu.

Z uvedeného mi vychádza, že všetky tri dôvody majú jednu spoločnú vlastnosť. Charakterizujú voliča s politickým názorom rovnakým ako meteorologický rukáv na diaľnici, či ako "weathercock" ( plechový kohút ukazujúci smer vetra) na streche. A takých je takmer všetkých 25%, ktorí sú podporovatelia Hlasu. Ak by títo voliči mali vlastný názor, nestalo by sa, že bude zvolený neschopný premiér, ktorého teraz tí istí voliči chcú odvolať. Ak sa vám to zdá nezmysel, tak máte pravdu. Nemá to zmysel.

Východisko by bolo, keby volebný zákon určil iné kritérium dospelosti a schopnosti domyslieť dôsledky svojich činov, ako je púhy vek. Niekto by mohol rovnicu múdrosti vyjadriť súčinom veku a vzdelania. Ale po správach o odvolaní profesora Fikára z funkcie rektora STU si myslím, že ani vzdelanie by takýmto kritériom nemalo byť. Keď odvolali z vedenia školy jedného z mála členov MENSY, ktorých tam majú.