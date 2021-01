Korona naša každodenná, strať sa hneď a neuveď nás do omylu ale zbav nás hlúposti ...

Ak by ochorenie COVID-19 nebolo tak nebezpečné a tak smrteľné, udalosti posledných dní by sa mi zdali komické.

"Ak máte na tanieri tri hrušky a zoberiete štyri, koľko vám ostane?" To bola otázka učiteľa nižších ročníkov základnej školy, aby si vyskúšal pozornosť žiakov. "To nemôže byť. Štyri hrušky nemôžeme zobrať, ak sú tam len tri!" Odpovedá trieda plná detí takmer jednohlasne.

Sulíka vytočilo až do biela, keď ho Matovič obvinil zo spôsobenia štyritisíc odvrátiteľných úmrtí z dôvodu, že namiesto 31. decembra zabezpečil testovacie súpravy na kovid až 7. januára. Pritom dnes je známych tritisíc úmrtí za celý uplynulý rok až doteraz. Na nezmyselnosť výpočtu Sulík zareagoval iba úvahou, že "tieto čísla Matovičovi počítal pravdepodobne Kažimír". Ten Kažimír, ktorý ako minister financií za SMER dal schváliť vyrovnaný štátny rozpočet na rok 2019 a hneď v máji toho istého roku sa urýchlene skryl do hlbokého kresla guvernéra Národnej banky Slovenska. Samozrejme že v spomínanom roku skončil štátny rozpočet s deficitom vyšším ako roky predtým. Ešte šťastie, že nad NBS stojí ECB.

Páči sa mi božská vyrovnanosť ministra zdravotníctva, ktorému z 55 očkovacích centier funguje necelých 40 a aj napriek tomu tvrdí, že na celoplošné testovanie má dostatok zdravotníkov. Len aby vyhovel svojmu straníckemu šéfovi a mohol mu ich poskytnúť aj na paralelné celoplošné testovanie. Rýchlosť očkovania sa mu zdá primeraná, pritom z 50 tisíc vakcín prítomných na Slovensku už od Vianoc je dodnes použitých iba 40 tisíc v nedokončenej prvej etape. V januári už mala, podľa očkovacieho plánu schváleného vládou, prebiehať druhá etapa vakcinácie. A to je už polovica januára za nami. Verím jeho slovám, že vakcinácia, ak pánboh dá, bude hotová až v priebehu tretieho štvrťroka, veď kam sa ponáhľať. Denne, vrátane víkendov, by musel urobiť až 12 tisíc vakcinácií (3mil/365/4*3*2). Nesedia vám počty? Nie ste sami. Ja som sa v tom už dávno stratil.

Ak pozorne počúvate politikov alebo čítate noviny a nad 65 rokov máte vy alebo vaši blízki, tešíte sa, že do konca januára budú zaočkovaní rizikové skupiny a ľudia nad 65 rokov. Tak sa hovorí. Akosi sa zabúda, že vláda schválila zaočkovanie pacientov starších ako 65 rokov v druhej etape (pacienti vs. občania sú kľúčové slová), pričom už nikto nehovorí, že táto veková skupina nepacientov, zdravých ľudí, bude očkovaná až vo štvrtej etape. Rovnaký zmätok do tejto veci vnáša aj oficiálny štátny portál korona.gov.sk (a to som im už dávno písal, aby to opravili). Pri tejto príležitosti sa mi však paradoxne uľaví, ak si uvedomím zaostalosť riešení štátneho IT na Slovensku. Pretože napríklad v Čechách sa nezaočkujete, ak sa neprihlásite cez aplikáciu v smartfóne. Momentálne prebieha prihlasovanie občanov starších ako 80 rokov... Treba dodať viac? Systém im zlyháva aj v dôsledku toho, že ľudia v tomto veku nezvyknú vlastniť smartfóny a na linky pomoci sa dovolať nedá ani z ich staručkých Nokií (nehovorím o moderných seniorských telefónoch s dvojpalcovou obrazovkou), pretože sú preťažené dotazmi.

Môj pes, vlastným menom Brokenheimer Snowdrop dvanásty, pre priateľov Broki, je nervózny, vrčí a trhá sa, ak zmením jeho vychodenú venčiacu trasu. Zrazu nevie kde má hľadať stopy svojich susedov a stratí prehľad o ich existencii. Keď sa dá jedným konkrétnym smerom, potrebuje vedieť kadiaľ povedie trasa, čo ho na nej čaká a či niekoho stretne. Proste potrebuje vedieť predvídať. Ak by boli súčasní podnikatelia psami, asi by trhali, vrčali a škriabali, pretože ich vychodené chodníky zmazal štát protipandemickými opatreniami a odmieta im včas povedať, čo pre nich ešte pripravil. Podnikateľ potrebuje plán, harmonogram, proste istotu. Samotný štát však chce paradoxne dopredu poznať svoje príjmy, a tak vyberá zálohy na dane, odvody DPH a iné odvody a so schválenou hospodárskou pomocou podnikateľom pokojne mešká aj pár mesiacov. Konzervatívna vláda v pozícii silnejšieho, ktorú podnikateľské prostredie zaujíma menej ako percetá popularity rok po voľbách.

Raz ma viezla kolegyňa vo Forde svojho manžela, pričom si zabudla vymeniť aj malý technický preukaz. Pred Justičným palácom ju zastavila hliadka. Kolegyňa odovzdala technický preukaz svojej Škodovky spolu s ostatnými svojimi papiermi. Policajt obišiel auto, kontroloval ŠPZ, typ auta, pohmkával, pokyvoval hlavou a tváril sa múdro, nakoniec jej odovzdal papiere a pozdravil s tým, že môže ísť. Po pár metroch sme vybuchli smiechom. Na toto som si spomenul, keď ma v tesku legitimoval ochrankár, kým som sa snažil ísť na nákup po deviatej hodine, v seniorskom čase. Ukázal som mu občiansky preukaz s tým, že mi lichotí, že ma považuje za mladšieho. Ospravedlnil sa mi a pustil ma nakupovať. Ak Matovič znova vyhlási povinné testovanie, budem nosiť certifikát z prvého povinného testovania z minulého roka a na požiadanie ho ukážem komukoľvek, kto bude mať námietky, že porušujem zákaz vychádzania. Risknem to. Určite si to nikto nevšimne. S kľudným svedomím. Pretože už tretí mesiac som zavretý v byte a nestýkam sa s nikým, kto by ma mohol nakaziť. A certifikát z testu je iba byrokratický papier, jeden z mnohých zbytočných.

Ak by Matovič namiesto celoplošného testovania aj v relatívne zdravých okresoch, nakúpil špeciálne mrazničky do lekární alebo ambulancií všeobecných lekárov na skladovanie vakcíny pod -80 stupňov Celzia, očkovanie by prebehlo rýchlo, bez komplikácií a efektívne. Namiesto 50 očkovacích stredísk by ich mohli byť stovky. A zaočkovaní by sme mohli byť do leta. V normálnych krajinách, kde riešia pandémiu, na to už prišli, u nás sa zatiaľ rieši len Matovič a jeho urazená samoľúbosť. A určite by rýchle očkovanie bolo efektívnejšie ako paralelné rýchle testovanie. Ktorý poradca tomuto človeku preboha povedal, že nepresné informácie o nemoci aktívne vyliečia ľudí!

A prečo zaviedli taký rezervačný systém na očkovanie, ktorý sa spolieha na dochviľnosť a disciplínu verejnosti, keď už aj aerolinky vedia, že to nefunguje. Preto na jeden let potvrdzujú rezerváciu viacerým cestujúcim ako je kapacita lietadla. A ak náhodou prídu všetci čo sľúbili a kapacita lietadla nestačí, odškodnia ich alebo vypravia nové lietadlo. Nemocnice dnes musia vyhadzovať rozmrazené, nepoužité vakcíny a majú zakázané ich použiť na neobjednaných záujemcov ( Cibulková ) namiesto toho, aby si v tom najhoršom prípade predĺžili pracovnú zmenu a dodatočne rozmrazili pár dávok naviac.

Kto bude MUDr. Mareka Krajčiho obviňovať zo zbytočne zmarených životov len preto, že si bude myslieť, že pandémiu mohol zvládnuť lepšie. A kto to spočíta? Matematický guru Kažimír?

Na vysvetlenie: Testovanie, organizované zamestnávateľmi všetkých veľkostí, samosprávou alebo štátom schvaľujem. Ale malo by fungovať na požiadanie, nepovinne a nie byrokraticky, lebo každý má právo poznať svoj zdravotný stav a na druhej strane, každá vynútená povinnosť sa dá obísť.