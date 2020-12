Matovičove falošné slzy

Konečne som sa odhodlal vypočuť si interview Braňa Závodského s Igorom Matovičom v ktorom premiér nazval svojho ministra Richarda Sulíka idiotom.

Ten idiot nebol taký dramatický, ako sa na prvý pohľad zdá. Predtým nazval idiotom Matovič aj sám seba, čo by celú tú vec mohlo zľahčiť. Ale medzi nami, nech si papaláši (už ich tak môžeme po Kollárovom exposé nazývať) medzi sebou nadávajú ako chcú. Je mi to jedno. Mrzí ma niečo iné.

Hneď na začiatku chcem upozorniť, že nie som politickým priaznivcom SaS a ani Sulíka osobne, lebo mu stále neviem odpustiť ten tvrdohlavý nezmysel s Eurovalom.

Hlavný problém tohto človeka je, že ministerstvo hospodárstva, ktoré vedie, doteraz neobstaralo potrebný počet testovacích súprav na plošné testovanie. A preto, spolu s prezidentkou, sabotoval zámer, ktorý premiér považuje za jediný účinný spôsob boja proti "hnusobe". V rozhovore sa Matovič tak rozcítil až sa takmer rozplakal, keď hovoril o Sulíkovi ako o bezcitnom človeku, pre ktorého sú chorí ľudia iba čísla, dokonca podotkol - myslím, že Sulík by to nepovedal - že keď vymrú starí ľudia, môže to ušetriť výdavky štátu. Toto fakt stojí za vyronenú slzu.

A pri týchto slzách sa zastavím. Matovič sa takýmto vystupovaním javí ako veľmi citlivý a úprimný človek. Ale...

Veľmi naivne si myslím, že premiér je, pri dodržiavaní koaličnej zmluvy, nadriadený každému ministrovi, pričom riadiaci nástroj je v tomto prípade uznesenie vlády. Ak si pamätáte, v čase keď Matovič vyhlásil zámer, že úlohu zadovážiť testovacie súpravy dá Sulíkovi, tento sa ohradil, že jeho ministerstvo na toto nie je kompetentné. Potom vzniklo uznesenie vlády č. 726 z 19. novembra 2020, v ktorom dostal úlohu minister hospodárstva zadovážiť testy podľa špecifikácie ministra zdravotníctva a o pár dní na to ďalšie uznesenie č. 761 zo 4. decembra 2020, kde už bola technická špecifikácia na 99%-nú účinnosť testov, ktoré má taktiež zadovážiť ministerstvo hospodárstva. Sulík avizoval, že túto úlohu nevie splniť skôr ako siedmeho januára. Čím sa stal pre Matoviča neschopným, bezcitným ministrom a do Vianoc by mal podať demisiu. To povedal v predmetnom interview, pričom posledný termín na kúpu testov z uznesenia je 31. decembra 2020, teda po Vianociach.

Tézy: Ak som Sulíkov šéf, tak mu nedám úlohu, ktorú nemá v kompetencii.

Ak mu ju dám a on ju nesplní, tak mu ju zoberiem a dám ju niekomu, kto ju splniť vie.

Ak mi môj podriadený sabotuje môj zámer záchrany zdravia a života občanov, potom od neho demisiu nežiadam, ale rovno ho odvolám v rámci svojej kompetencie.

Matovič neurobil nič z toho a myslím, že jeho zámer nie je zabezpečiť testy ale znemožniť Sulíka a SaS. Potom platí posledná téza: Ak sa chcem podriadeného zbaviť, dám mu nesplniteľnú úlohu a za jej neplnenie ho budem kritizovať a trestať hoci aj skôr, ako uplynie termín jej plnenia.

Môj záver je, že Matovič chladnokrvne kalkuluje s úlohou zabezpečovania testov za účelom získania volebných preferencií predovšetkým z radov priaznivcov SaS tým, že Sulíkovi dá nesplniteľnú úlohu. Nič iné mi z toho nevychádza. A neverím mu keď hovorí, že mu stačí 5%.

Vo svete normálneho manažéra by tú úlohu dostal minister zdravotníctva. Druhým riešením je, že vláda by mohla poveriť touto úlohou Štátne hmotné rezervy. Ale toto jednoznačne nie je Matovičov svet.

A preto sú jeho slzy falošné ako slzy čiernej vdovy nad hrobom svojho bohatého manžela. V tomto prípade sú bohatstvom volebné preferencie, o ktoré Matovičovi ide.