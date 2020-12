Obrovské množstvo mojich priaznivcov sa sťažuje

... že som už dlho nepísal. Keby som bol politik, určite by som napísal presne túto vetu ako výhovorku na to, aby som mohol zdôvodniť nejaký do očí bijúci nezmysel.

Popravde, oslovila ma iba moja manželka s otázkou, prečo niečo nenapíšem na obranu Matoviča, keď je proti nemu každý, "a on to s touto republikou, hádam ako jediný z premiérov, myslí dobre."

Má pravdu, dievča, má pravdu. Matovič má evidentne svoje slabé stránky, ktoré sú vďačným terčom kritikov, ale má aj dostatočne silnú kožu, ktorá ho pred kritikou chráni. Našťastie. Lebo Slovensko doteraz vôbec nemalo šťastie na premiérov. No tento súčasný, nech je aký je, umožnil aby niektoré veci začali zázračne fungovať.

Spomenúť stačí rezorty spravodlivosti, životného prostredia, vnútra, možno aj financií, zahraničia a hospodárstva. To, že nás strápňuje svojimi nepremyslenými vystúpeniami, že nemá zručnosti štátnika ani manažéra nie je nič v porovnaní s prelomením tabu mlčanlivosti o trestných činoch "našich ľudí". To, že všetko ide dolu vodou v podnikaní, že živnostníci padajú na kolená a sľúbená pomoc mešká, alebo je zle organizovaná a je pripisovaná Matovičovi nie je problém iba Slovenska. Stačí si pozrieť správy CNN, BBC, Euronews ... podobné problémy, aké vidno na našich uliciach, sú všade v Európe. Každý chce mať pekné Vianoce. Ale rozpočet EÚ sa schválil len včera a pomoc ešte príde.

Ja som si myslel, že keď konečne odídem do dôchodku, budem môcť začať cestovať. Nemôžem. Desiatky rokov som prežil celkom šťastne, hádam ma ešte desiatky čakajú. Jeden-dva vydržím aj na klincoch, ak získam nádej, že budem môcť zomrieť zdravý vo vysokom veku a nie dusiaci sa na lôžku v preplnenej nemocnici ešte túto zimu. A mrzia ma správy o tom množstve mŕtvych. Akoby vymrela veľká dedina alebo malé mestečko. Reálne si neviem predstaviť veľkosť takého cintorína ani v obľúbenej mierke počtu futbalových ihrísk. A to len preto, že sa musíme za každú cenu zabávať v krčmách, na svadbách, lyžiarskych svahoch, kinách...

Pravda je, že živnostníci aj kultúra potrebujú pomoc a neviem o tom, že by ju práve Matovič brzdil. Podniky potrebujú pomoc, ani túto Matovič nebrzdí. Matovič je len dobrým hromozvodom pre nespokojných, pre poctivých podnikateľov ale aj pre prehnane ambicióznych "politikov", krikľúňov a lacných influencerov, ktorí sa vezú na neúspechoch zdravotnej krízy.

Matovič nie je mojej krvnej skupiny. Ale keď počúvam správy, mám pocit, že v živote sa niečo mení k lepšiemu, tak nejak samo a pomaly, akoby to bolo prirodzené. Áno, je to prirodzené, je to sila pravdy a poctivosti ľudí. Doteraz spala, teraz sa mohla prebudiť. Ako sa prebudila v revolučných rokoch vždy, keď sa diktatúra unavila, povolila uzdu a uvoľnila silu túžby po bežných ľudských hodnotách.

Kritika mocných nie je deštrukcia, kým sa nepreháňa. Uvedomujem si autokratickú stránku Matovičovej povahy a tú treba držať pevne na uzde práve kritikou a odhaľovaním. Ale ak by Matovič tento boj skutočne prehral, už nikdy sa nedokončia rozbehnuté policajné vyšetrovania, zrazu sa objavia harabinovské procesné chyby v sporoch s jankovskými a lučanskými, uvoľní sa výstavba v chránených územiach, lesy sa budú naďalej vyťažovať až do holorubov, poľnohospodárstvo zostane v rukách barónov, rozpočet sa rozpadne a ekonomickú pomoc EÚ si uložia "Naši" vo svojich trezoroch v stredomorských vilách.

Skutoční vládcovia sme my, preto buďme múdri pri uplatňovaní moci.

O pár týždňov budeme mať vakcínu. Moja kaderníčka je rozhodnutá, že sa nedá očkovať. Ja som rozhodnutý sa zaočkovať. Tí nezaočkovaní sa povezú na vlne nás, zaočkovaných. Nevadí mi to. Ak nás bude dosť, bude to fungovať. V živote ma očkovali už mnohokrát a vždy to fungovalo. Aj teraz to bude fungovať. Verím tomu.