Trpezlivosť, bude ako nebolo alebo pán priemer, zabávač

Sú ľudia, ktorí nestoja za to, aby sme o nich rozmýšľali, či ich analyzovali, hoci sú najmocnejšími ľuďmi v krajine. Mentálne sú niekde inde, v inom vesmíre ako žijem ja. Preto mi je ťažké vyjadrovať sa k Matovičovi.

Ja cam, ja cam (fbd.cz)

Terajší premiér je naproti tomu nebezpečne aktívny, dôsledkom čoho je hospodársky svet zahalený tmavými oblakmi, cez ktoré nevidno ani na krok, nieto ešte za horizont. Zmätení príkazmi, zákazmi a nariadeniami ako v kráľovstve staručkého kráľa (Princezná so zlatou hviezdou na čele - František Smolík ako kráľ Hostivít), ktorý odvolával čo zakázal a prikazoval čo odvolal, snažia sa podnikatelia veľkí či malí, udržať svoje živnosti ako-tak v chode, no darí sa im málo. A náš premiér presadzuje politiku opatrnosti: radšej vyhodiť ako využiť. A tak odrezáva slabých úbožiakov a necháva ich padnúť na zem ako zbytočné závažia, len aby balón nestrácal výšku. Nechcem byť trieskou v povestnom vyrúbanom lese ani vreckom piesku v balónovom koši. A keď sa Sulík ozve, že predsa len by sme nemuseli vyhadzovať všetko, vyhodí aj jeho. Alebo aspoň naň vycerí zuby.

BTW (resp. mimochodom), v spomínanej rozprávke by ste našli veľa postáv, ktoré sa podobajú tým na dnešnej politickej scéne.

Spravodlivosť

Výsledkom romantických politických snov nášho premiéra je len zopár kolov, ktoré pôvodne mali tvoriť základ plota, kam mali byť zatvorení všetci vlci. No ostali z toho len ojedinelé koly bez plota, ktoré vlci, ak idú náhodou okolo, očuchajú a očurajú (nechajú na nich pachovú stopu aby si vyhradili územie).

Podnikatelia krvácajú, pomoc im neprichádza, len aby dobre bolo

Starostovia zalamujú rukami keď majú plniť zmätočné príkazy pri zabezpečovaní "štatistického zisťovania výskytu ochorenia COVID-19 v populácii", o význame ktorého nikto nič nevie, iba intuitívne sa všeobecne prikyvuje hlavou, veď kto by chcel mať na svedomí životy ľudí.

Povinná karanténa sa stala trestom pre neposlušných

A urazený premiér v Bruseli nesúvislo bľaboce v jazyku, vzdialene sa podobajúcemu angličtine. Veď on je frajer, on si nepotrebuje pripravovať verejné vystúpenia, on to dokáže sám, tak priamo od srdca, ako kedysi, keď na dedinskom futbalovom ihrisku dokázal odkopnúť loptu z voleja rovno do brány (#CanIgoOneTimeNextTime).