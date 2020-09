Je suis Charlie

1. septembra tohto roku si Francúzi pripomenuli 5. výročie vyvraždenia redaktorov časopisu Charlie Hebdo vykonaného dvoma náboženskými fanatikmi. Na pozadí tejto akcie sa 8. septembra na Slovensku odohrala tlačová beseda.

Tlačovej besedy, vysielala ju TA3 v priamom prenose 8.9.2020 o 11 hodine, sa zúčastnili poslanci NR SR páni Taraba a Podmanický a pomáhali im advokát Čarnogurský a pani Pirošíková. Všetkých štyroch účastníkov totiž do biela rozžeravilo vysielanie RTVS OTO 2020, kde boli podľa nich zosmiešnené kresťanské symboly. Pánu poslancovi Tarabovi totiž volalo "obrovské množstvo" rozhorčených veriacich. Pán Čarnogurský sa zase pozastavoval nad konaním Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá si dovolila pokutovať televíziu Lux za odvysielanie omše otca Mariána Kuffu, pokorného farára, ktorý sa stará o ľudí, o ktorých sa nevie postarať štát. Pani Pirošíková sľúbila, že sa zasadí o zmenu zákona, aby štát nemohol pokutovať televíziu za nevyvážené spravodajstvo, keď odvysiela prenosy z bohoslužieb otca Kuffu alebo Pápeža. Pán poslanec Taraba sa ešte na úvod začudoval nad pokrytectvom liberálov, ktorí sa vracajú k otázke odluky štátu od cirkvi a navrhol, akoby to bola otázka peňazí, aby sa znížil štátny príspevok politickým stranám namiesto štátneho príspevku cirkvi, pričom pripustil, že cirkev je na Slovensku dotovaná 53 miliónmi eur a politické strany 73 miliónmi eur. Pozabudol pritom na fakt, že cirkev a politická strana nie sú totožné entity. Hoci, vyzerá to tak, že zopár poslancov a cirkevných hodnostárov by chcelo cirkev na politické ciele zneužívať.

Takže, pán Taraba, ktorý sa dostal do parlamentu na krídlach Kotlebu, pán Podmanický, ktorého do parlamentu vyniesla sláva Róberta Fica a jeho strany SMER-SD a za starostu kandidoval za koalíciu SMER-HZDS, pán Čarnogurský, vnuk Pavla Čarnogurského, politického náčelníka Hlinkovej gardy, ktorý sa neštítil obohacovať na prenasledovanej židovskej rodine Dr. E. Neumanna, využívajúc vtedajší protižidovský zákon (pozri Wikipedia), syn Jána Čarnogurského, súčasného neohrozeného rusofila, je sám zanietený obhajca práva kresťanov, ktorý podal trestné oznámenie na Michala Havrana za článok, v ktorom kritizoval dobrotivého otca Mariána Kuffu.

Táto trojica "reprezentantov kresťanstva" spolu s pani Pirošíkovou chce podnikať kroky, ktoré by zvýšili právo kresťanov na propagáciu náboženstva, obmedzili právo občanov na kritiku predstaviteľov cirkvi a zaviedli by náboženskú cenzúru posilnením práva cirkvi ovplyvňovať obsah televízie, tlače či iných médií.

Na tomto mieste treba asi pripomenúť, že náboženstvo je iné ako cirkev a cirkev je iné ako predstaviteľ cirkvi. Nevyvážené stotožňovanie nerovnakých subjektov, hoci pod povrchným pohľadom sa zdajú totožné, je základným pilierom demagógie v jej samotnej podstate (pozri Wikipedia) "Demagógia je spôsob manipulovania ľuďmi (najmä v politike), kedy je klamné a pôsobivé rečnícke vystupovanie využívané na získanie vplyvu, politickej podpory a moci. Namiesto vecného zdôvodňovania, pôsobí hlavne na predsudky a emócie slabo informovaných alebo emotívne orientovaných ľudových más a je zameraná na ovládnutie ich vedomia a uskutočňuje sa klamaním alebo inými nemorálnymi prostriedkami." A k tejto definícii sa pridáva vyhrážanie sa pána advokáta právnymi krokmi voči "neposlušným".

Prvého septembra si Francúzi pripomenuli piate výročie hanebného vyvraždenia 12 ľudí, redaktorov satirického časopisu Charlie Hebdo dvoma náboženskými fanatikmi za to, že karikatúrami zosmiešňovali proroka Mohameda. Emmanuel Macron, francúzsky prezident pri tej príležitosti obhajoval "právo na rúhanie" v súvislosti s právom slobody prejavu, lebo "byť Francúzom znamená aj obhajovať právo smiať sa, žartovať, vysmievať sa a robiť karikatúry, čo sú veci, ktoré Voltaire považoval za zdroj všetkých ostatných práv.“ (cit. Denník N)

Dovolím si otázku: a čo znamená byť Slovákom?