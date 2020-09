Čierna diera spravodlivosti

Ak by boli slovenskí sudcovia teoretickými fyzikmi, existencia čiernej diery by nikdy nebola potvrdená, veda by si dodnes nevedela vysvetliť odpozorované úkazy vesmírnych explózií a podstata vesmíru by ostala skrytá.

Existencia čiernej diery je dokázaná súborom nepriamych dôkazov, pozorovaním správania sa vesmírnych telies ktoré naznačujú existenciu extrémnej gravitácie v ich blízkosti. Čiernu dieru nik nevidel a ani neuvidí, pretože by ho zhltla skôr, ako by o tom ktokoľvek podal správu. Napriek tomu existuje tak, ako existuje objednávateľ vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Neviem si predstaviť priamy dôkaz objednávky, pretože aj nahrávka telefonického rozhovoru je v našej spravodlivosti nedôveryhodná, ako nám to potvrdili nahrávky hlasov podobných Ficovi či predtým Lexu. Hádam odtlačok prsta alebo vlastnoručný podpis na objednávke vraždy, možno preplatenie faktúry za vraždu by boli dôkazom, ktorý by naše súdy uznali ako dôkaz.

Poučenie pre budúce generácie zločincov: stačí zatĺkať, dávať si pozor a mať kontakty na zahraničné zločinecké organizácie, kde sa nenájde zúfalý vykonávateľ, ktorý sa pod ťarchou výčitiek svedomia prizná. Ale aj keby sa priznal, je to málo na odsúdenie objednávateľa. Andruškó to pohnojil. Keby aj on zatĺkal, mohol sa z toho dostať tak isto.

Dnes sa zlomili moje predstavy o Slovensku ako civilizovanej krajine, kde sa môžem cítiť bezpečne. Možno verím v to, že sudcovia v kauze Kuciak, Kušnírová rozhodli podľa svojho svedomia. No ak by som mal súdiť sudcov, mal by som asi tiež od nich vyžadovať priame dôkazy o ich vysokej morálnej hodnote a čistom ľudskom svedomí. Ak existujú.

Sudca Truban sa priznal, že sa mal stretnúť s Kočnerom ale iba za účelom právnej rady. Asi to pre Kočnera bola rada nad zlato. A nie len Truban ako sudca rozdával právne rady, ako to vyplýva z výpovedí obvinených sudcov.

Tento blog píšem nie preto, aby som povedal niečo objavné alebo aby som čitateľa pobavil. Píšem ho v hlbokom sklamaní a znechutení, pretože všetky zverejnené dôkazy považujem za jasné a políciou poctivo získané.

Je mi to ľúto.