Kollár necíti potrebu ospravedlňovať sa, ja cítim potrebu utekať na toaletu

a uvoľniť to nutkavé napätie, ktoré naplnilo moje vnútornosti počutými trápnymi výhovorkami personifikovaných zvratkov ostatných volieb.

Vlastne by som sa mal za svoj vysokoškolský titul hanbiť, navyše, ak som ho získal za zúriaceho socializmu v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (bože, to znie tragicky!). Teraz si každý, zainteresovaný aj nezainteresovaný, bude myslieť, že tituly sa zásadne získavajú podvodom, práce sa píšu vykrádaním, softvér a hudbu je normálne sťahovať zadarmo a ak sa niekomu bude páčiť obraz v galérii, bude normálne keď si ho odnesie domov. Samoobslužná kultúra. Vlastníctvo či autorské právo je prežitok. Akademický titul za to, že ovládam tlačidlá CTRL C a V (pre vzdelancov COPY&PAST) sú legitímne a niet sa za čo hanbiť. A legitímny je aj Kmotríkov biznis "Maloobchodný predaj akademických titulov". Hádam sa zriadi aj nejaký kiosk s titulmi na trhu na Žilinskej. Dokúpim si JUDr. a PhD. Len pre domáce použitie.

Dlhoročné poslanecké kamarátstvo medzi birmovaným nezbedným chlapcom, ktorý nikdy nechcel vyhrať voľby a úslužným služobníkom kohokoľvek, kto mu pomôže k peniazom sa dostáva do fázy romantického partnerstva "na život a na smrť".

Ak niekto od Kollára očakával že dobrovoľne odíde z tak sľubného biznisu s nájomnými bytmi, bol asi veľmi naivný. Zdá sa, že Matovič to tajne očakával, ale nedočkal sa.

A ešte to primitívne gesto, že svoj titul magistra nebude používať. To už fakt považuje Kollár voličov za debilov? Sú veci, ktoré sa vrátiť nedajú.

Ten kto kradne je zlodej. Ten kto upozorňuje na svoje vysoké morálne hodnoty a pritom kradne je ... (zlodej zlodejský).

Matovič týmto nadobro stratil dôveru v čistotu svojich zámerov. Nech teraz urobí čokoľvek, tejto veľkej olejovej škvrny sa nikdy nezbaví. Obliekol si montérky, ktoré už nevyčistí ani Majster a ani Propper a ani žiadne slzy.

GOD BLESS SLOVAKIA