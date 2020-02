Peli gej, Kiska zlodej

Odkedy prasklo podozrenie, že Peli je gej, začal mi byť trochu sympatickejší. Na Kisku zase padlo ďalšie záhadné a viaczmyselné video, ktoré zatiaľ dokazuje len to, že pomstychtivosť je mocná čarodejka.

Spôsob, akým Peli povedal "Nie" vraj dokazuje opak. Ale nie to je dôležité, a nech si svoju orientáciu Peli rieši sám. Dôležité je, že mu tým stúpli sympatie. Prinajmenšom u mňa. Je síce zvláštne, že pritom reprezentuje politiku netolerancie inakosti, ale aj to je jeho problém. Kariéra vyžaduje aj sebazaprenie, na druhej strane predsa len prináša nemálo výhod. A on karieristom je a sám je na to hrdý.

Ľudská spoločnosť je už taká, že slabším drží stranu. Gejovia sú určite slabšou časťou spoločnosti, tak ako národnostné menšiny, ale aj deti a starci. A tu je druhá zvláštnosť.

Peli sa nechal nahovoriť, a dokonca je ochotnou tvárou kampane, ktorá zneužíva práve deti a starcov na boj o politickú moc. Človek je už taký, ak mu niečo sľúbite, získate jeho pozornosť. Ak je ten sľub nezmysel, na to sa časom zabudne, no sľub v pravú chvíľu vie urobiť zázraky.

Sedel som na obede pri stole s dôchodcami. Aj ja som dôchodca, tak je prirodzené, že sa pohybujem v tejto spoločnosti. A každý z mojich spolustolovníkov už vedel, čo si za tých sľúbených štyristo eur kúpi. Hovorím o tých štyristo eurách, o ktorých sa má hlasovať v NRSR v týchto dňoch. Dokonca sa na tento mimoriadny príjem aj tešili. Už sú vlaky zadarmo, mestská doprava za polovicu alebo zadarmo, tak som im navrhol, aby volili stranu, ktorá sľúbi aj pohreby zadarmo. Zasmiali sme sa. Podotýkam, že spolusediaci dôchodci majú dôchodok tak vysoký, že ich doterajšie vianočné dôchodky zďaleka obchádzali.

Sľuby v pravú chvíľu robia zázraky tak isto ako obvinenia v pravú chvíľu. To, čo Peliho ľudia robia s Kiskom sa nedá nazvať inak ako spravodajská hra. Včas obviniť, polopravdami vyrobiť dôkazy a po voľbách to uhrať do autu alebo zabudnúť. Motív môže byť iba pomsta. Ak by bol motív nezdravá politická súťaživosť, tak Kiska so svojimi preferenciami nie je najlepší cieľ. Máme motív, prostriedky, ochotných vykonávateľov a aj príležitosť.

Ak by som bol volič Kiskovej strany, urazilo by ma, akým primitívnym spôsobom ma niekto chce manipulovať. Viem, že rozoznať manipuláciu od pravdy je ťažké, ale pravda sa spravidla ukazuje v čase, keď vznikne. Nie práve v čase, keď to niekomu vyhovuje alebo niekomu môže výrazne uškodiť. Vec stará niekoľko rokov, rozhodnutá súdom sa zrazu rozohráva tesne pred voľbami? Hlúposť. Samotný fakt vzbudzuje pochybnosti o takejto pravde.

Teda ak by som bol volič Kiskovej strany, nedám sa odradiť. Ak sa z Kisku naozaj vykľuje podvodník s pozemkami alebo daňami, potom by sme mohli od neho žiadať akciu. No do svojej strany si natiahol toľko hodnotných ľudí, že tí stoja za moju voľbu bez ohľadu na špinavú ješitnosť úbohého krachujúceho politika červenej farby, ktorý je taký malicherný, že z bytu, z ktorého musel odísť, si zoberal aj obkladačky, možno aj mosadzné vodovodné kohútiky. A pomsta je malichernosť. A Kisku máme čas súdiť. Nech je aký je, nie je to človek, čo mu politická stolička prirástla k zadku. Teda aspoň zatiaľ.