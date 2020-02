Zhnité Pellegriniho zemiaky

V nedeľu prebehli dve predvolebné diskusie. Na STV dvojica Pellegrini-Kiska, na TA3 Tomáš-Ďuriš Nicholsonová. Obidve diskusie sa zaoberali najnovším návrhom vlády ktorý bude predložený na najbližšiu mimoriadnu schôdzu parlamentu.

Obidve diskusie sa zaoberali najnovším návrhom vlády na zvýšenie prídavkov na deti na dvojnásobok, vyplácaním trinásteho dôchodku a zrušením diaľničných poplatkov. O uvedených návrhoch vlády má hlasovať parlament, ktorý sa má zísť na mimoriadnej schôdzi k tomuto bodu a k stanovisku parlamentu k Istambulskému dohovoru.

Pellegrini a Tomáš, ako predstavitelia vládnej strany Smer SD, Kiska (Za ľudí) a Ďuriš Nicholsonová (SaS) ako predstavitelia opozície.

Vláda, pár dní pred voľbami, predloží parlamentu na schválenie zákony, ktoré nesystémovo, paušálne predpisujú zvýšenie sociálnej dávky rodičom a zavedenie vyplácania vyše 400 eur všetkým poberateľom dôchodku. Záporný vplyv na verejné financie bol vyčíslený asi na vyše miliardy eur na rok 2020. V príkrom rozpore s doterajšími opatreniami vlády na limitovanie výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu minimalizácie záporného schodku. Návrh vlády prišiel v čase poklesu volebných preferencií vládnej strany Smer-SD. No predseda vlády, Peter Pellegrini do kamery tvrdil, že mu ide o zlepšenie života 1,4 milióna dôchodcov a vyše jedného milióna detí. O zrušení diaľničných poplatkov nebolo povedané ani slovo. Obidvaja predstavitelia Smer-SD tvrdili, že ide o pokračovanie sociálnej politiky. To, že opatrenia predložila vláda tesne pred voľbami nie je relevantné, pretože vláda pracuje až do konca svojho volebného obdobia a v žiadnom prípade to nie je kupovanie voličov, ako to naznačili ich oponenti.

Ani jeden nevysvetlil, prečo vláda navrhla skrátené pripomienkové konanie, hoci takýto postup sa používa iba výnimočne, v prípade živelných udalostí alebo ak je obyvateľstvo v núdzi. Pellegrini pripustil, že sa tak rozhodol, a členovia vlády s nim súhlasili, že keď videl nebezpečenstvo, že vláda sa bude skladať zo šiestich nesúrodých politických subjektov, ktorých členovia nemajú žiadne skúsenosti s riadením štátu, nadobudol obavy, že by sa trinásty dôchodok ani zvýšenie detských prídavkov nikdy nerealizovali. Tým sa postavil do pozície záchrancu ľudí.

Oponenti síce tvrdili, že majú sociálny program vo svojich stranách aj pre rodiny s deťmi aj pre dôchodcov, ale obidvaja predstavitelia vládnej strany ich námietky ignorovali.

Prečo je to vôbec dôležité? Nejde o to, či dať, alebo nedať do sociálnej oblasti viac ako miliardu eur, ani o to, kde ich zobrať (zadlžením, úsporami alebo zvyšovaním daní), ide o to, že dôchodcov je 1,4 milióna a počet rodičov s deťmi sa taktiež blíži k miliónu.

Kalkulácia Smeru je jednoduchá:

Na jednej strane ich takýto sľub nič nestojí. Aj tak si to zaplatia voliči sami a Smer môže iba získať voličov;

Na druhej strane prinútia opozíciu postaviť sa proti takémuto plytvaniu verejných financií a to je v tomto citlivom čase veľmi nepopulárny postoj. Ak návrh Smeru neprejde vplyvom opozície alebo prezidentky, vznikne asi dva milióny nespokojných voličov. Ak prejde, realizovať tento ekonomický nezmysel bude musieť terajšia opozícia, ale politické body si pripíše strana Smer-SD a bude z toho ťažiť celé budúce volebné obdobie.

Z tejto kalkulácie mi vychádza iba jedna možnosť - terajšia opozícia by sa na nastávajúcej mimoriadnej parlamentnej schôdzi nemala zúčastniť a prezidentka by s podpisom zákona mala počkať na marec. Potom by k jej odmietnutiu mohol zaujať stanovisko nový parlament a mal by dostatok času citlivo voličom vysvetliť svoj postoj, prípadne tieto peniaze použiť, ale na systémové sociálne opatrenia deťom a dôchodcom.

Mimochodom, ak by ste pozorne sledovali tváre Pellegriniho a Tomáša, uvideli by ste tam zlomyseľné úškrny zlých pokerových hráčov, ktorí sú si vedomí zlomyseľnosti celého návrhu a tešia sa na ťah protihráča. Lebo pre nich sú voliči, ako to výstižne povedal Haščák, h... Použil slovo, ktoré mi nevonia. Chladnokrvná kalkulácia s cieľom získať moc, nie pomôcť ľuďom.

Okrem toho, Tomáš predvádzal voči Ďuriš Nicholsonovej také špinavosti, ktoré sa nedajú komentovať, to treba vidieť. Na kameru ukazoval fotomontáž, ktorá znázorňuje ako Ďuriš Nicholsonová sedí s Kočnerom na lavičke v družnej diskusii. Sám priznal, že je to fotomontáž, nevedel rozumne vysvetliť, prečo to urobil. Podľa môjho názoru, tento krok mal popudiť voličov proti Ďuriš Nicholsonovej. Tento moment starostlivo plánoval a dal si prácu s montážou a tlačou tejto fotografie.

Čo sa Pellegriniho týka, tak voličom v zahraničí ani voličom Bratislavy sa za svoje nedávne výroky neospravedlnil, snažil sa ich vysvetliť, ale dôveryhodne jeho výhovorky nezneli.

Špina a hnoj, to je to, čo cítiť zo strany Smer-SD a blížiacim koncom mesiaca tento zápach rastie. Ak vám niekedy v špajzi zhnili zemiaky, viete o akom zápachu hovorím. Tie Pellegriniho zemiaky hnijú už veľmi dlho.