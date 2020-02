Ešte pred smutným výročím

Ešte pred spomienkou na podlú vraždu novinára Jána a jeho snúbenice Martiny, aby som túto spomienku nekazil úvahami o človeku, ktorý svojou prízemnou hlúposťou a naivnou servilnosťou voči peniazom celú smutnú vec umožnil, ...

... chcel by som upriamiť pozornosť na pár faktov z posledných dvoch rokov.

Predstavte si Fica, komunistu, ktorý vyšiel zo školy a ako mladý komunista skočil rovno do porevolučnej politickej strany, združujúcej "tých dobrých komunistov" a ktorý sa v dôsledku ich neúspechu vo voľbách zrazu stal lídrom ľavicovej politiky na Slovensku. Bola to štartovacia pozícia pre zázračnú politickú kariéru, ústiacu do víťazstva v roku 2006. Pripomínam, že ide o stranu tých istých komunistov, ktorí ani za socializmu slová ako demokracia, rovnosť alebo spravodlivosť nikdy nebrali vážne. A odvtedy je tento človek najmocnejším mužom Slovenska až do dnešných dní (až na krátku prestávku).

Sumár posledných dvoch rokov jeho úchvatnej politickej kariéry je smutný, ak by som bol škodoradostný, tak by som sa asi z chuti zasmial. Pán Fico, ešte počas svojej takmer bezkonkurenčnej vlády, stratil najskôr peknú asistentku zo svojej kancelárskej pohovky, potom stratil kanceláriu samotnú, potom stratil teplé miesto na ústavnom súde, ktoré mal vyhliadnuté na dožitie, potom stratil byt v ktorom býval a na ktorý bol tak pyšný. Aby mu naň ostala pamiatka, vraj (https://dennikn.sk/1669394/fico-byt-v-bonaparte-vypratal-kolko-don-investoval-taji-on-aj-spravkyna/) si pri vysťahovaní zobral suvenír v podobe obkladačiek a iného vybavenia bytu (ako to robia nemajetní, keď ich násilím vysťahujú za neplatenie nájomného. Tí si zoberú aj radiátory, aby ich mohli neskôr speňažiť v zberni surovín). Napokon ho vyšetrovali kvôli šíreniu extrémizmu a v neposlednom rade sa v kuloároch hovorí o možnom prešetrovaní jeho korupčného správania sa v súvislosti s neobvykle nízkym nájomným, ktoré mu účtoval človek, napojený na štátnu kasu a ktorý je v súčasnosti v starostlivosti a pod ochranou štátu. (Mimochodom, ak som na niečo zabudol, doplňte si to sem sami.) To všetko v čase, kým je, a do konca tohto mesiaca ešte stále aj bude, najmocnejším mužom Slovenska.

Keď si toto všetko uvedomím a prirovnám to k životu priemerného človeka, nedá mi, aby som spontánne nevykríkol: "Pán Fico, veď vy ste obyčajný lúzer (skrachovanec po slovensky)! Pri všetkej úcte.

Keď som sa príležitostne rozprával s niektorými vašimi spolužiakmi alebo blízkymi spolupracovníkmi, všetci jednotne hovorili, že v súkromí ste sympatický a príjemný človek. No je všeobecne známe, že toto sa hovorí o veľkom množstve záporných postáv svetových dejín. Je obdivuhodné, koľko vydržíte, lebo toľko neúspechov v krátkej dobe po sebe by zabilo aj slona, obrazne povedané. Keby ste vedeli včas odísť, aspoň v hlavách vašich fanúšikov by ste ostali dobrý človek, no takto vám prischlo len veľké L na čele, namaľované výraznou nezmazateľnou farbou. Dostali ste sa do spoločného klubu s Mečiarom a Gašparovičom. Viac dodávať netreba, len v záujme svojho aj nášho zdravia, straťte sa nám z očí".

No, som rád, že som mu to mohol povedať, aj keď viem, že si to nikdy neprečíta. Ale uľavilo sa mi. Juj!