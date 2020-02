Pellegriniho bublina

Ospravedlňujem sa za ostrú reakciu na Pellegriniho predvolebný úlet o bratislavskej bubline. Som Bratislavčan a nežijem v žiadnej bubline. Preto ma jeho reakcia o bratislavských voličoch vytočila.

Chápem, že pán Pellegrini má pocit, že v Bratislave ľudia žijú v bubline. Keď dedinský chlapec príde do Bratislavy aby urobil politickú kariéru, kúpi si drahý byt v najdrahšej štvrti nad Dunajom, už roky sa vozí vo vládnych limuzínach a ak sa ide zabaviť medzi ľudí, tak do najdrahšej štvrte medzi bankárov a diplomatov, kde sem-tam niektorý člen jeho vlády rozkopne dvere na predraženej reštaurácii. A áno, Bratislavčania nevedia ako sa sadia zemiaky, okrem záhradkárov, ktorí si záhradky držia ešte z čias socializmu, ktoré boli prideľované iba vyvoleným. Ale neznamená to, že majú ľahší život ako v iných slovenských mestách alebo dedinách.

Doprava do práce trvá niekedy aj 40 minút, cesty preplnené autami, ktoré sa počas víkendov kamsi vyparia. Krčmy plné študentov, ktorí prišli z celého Slovenska, občas opilecké výlety študentov z Veľkej Británie za lacným pivom a slovenskými študentkami. Bublina, v ktorej žije pán Pellegrini nie je bublina Bratislavčanov ale bublina zbohatlíkov a hochštaplerov, ktorí do Bratislavy prišli za kariérou. Nie život tisícov robotníkov v Petržalke, Podunajských Biskupiciach, Dúbravke...

Zostúpte, pán Pellegrini, zo svojej zbohatlíckej úrovne medzi normálnych ľudí, ktorí zarábajú minimálny alebo podpriemerný plat, dajte po eure tomu množstvu žobrákov a bezdomovcov, ktorých asi nevidíte, lebo vás medzi nich ochranka ani nepustí ale ktorí nás po ceste do práce každý deň zdravia a naťahujú ruku.

Raz som sa rozprával s jedným starostom z východoslovenskej dediny, ktorý ma žiadal aby som niečo z titulu svojej funkcie vybavil pre zanedbávaný Východ. Tak som mu žartom povedal, že volá do Bratislavy a tá je plná východniarov, oni mu určite pomôžu. Po krátkej odmlke odpovedal, že to nie sú praví východniari. Tí už na Východ zabudli. Vec, o ktorú ma žiadal, nebola v mojej kompetencii.

Keď bol problém s dopravou v rodnom kraji pána Pellegriniho, Banskej Bystrici, a ľudia sa nevedeli dostať do práce, pán premiér im odkázal, nech sa o dopravu starajú sami.

A tak pán premiér žije vo svojej vlastnej bubline, nie Bratislavčania v nej žijú. Ale pred voľbami sa mu hodí ukázať na nepriateľa, Bratislavčana, lebo tých osvedčených nepriateľov tu nemá. Imigranti sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky, Rómovia sú agenda inej strany a Maďarom musí dať pokoj, lebo sú s ním v koalícii.

Je to úbohé, pán Pellegrini.